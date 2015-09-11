Тукманов: «Руководству Москвы нужно принять решение по «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что руководству Москвы нужно быстрее определиться с финансированием команды.

«Нужно, чтобы город принял решение – нужно ему «Торпедо» или нет. Если не нужно, то наш основной акционер сделает соответствующее объявление.

Финансовая ситуация, в которой мы находимся, не изменилась – она остается очень и очень сложной. Матч с тульским «Арсеналом» мы проведем: игра пройдет в Домодедове, а что будет дальше – я не знаю. Повторюсь, ситуация напряженная. Да, перед стартом сезона были определенные заверения со стороны нашего основного акционера, который согласовывал свои решения с руководством города. Но потом все изменилось, поскольку ЗИЛ также находится в непростой ситуации», – заявил Тукманов.