Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тукманов: «Руководству Москвы нужно принять решение по «Торпедо»

    Тукманов: «Руководству Москвы нужно принять решение по «Торпедо»

    Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов считает, что руководству Москвы нужно быстрее определиться с финансированием команды.

    «Нужно, чтобы город принял решение – нужно ему «Торпедо» или нет. Если не нужно, то наш основной акционер сделает соответствующее объявление.

    Финансовая ситуация, в которой мы находимся, не изменилась – она остается очень и очень сложной. Матч с тульским «Арсеналом» мы проведем: игра пройдет в Домодедове, а что будет дальше – я не знаю. Повторюсь, ситуация напряженная. Да, перед стартом сезона были определенные заверения со стороны нашего основного акционера, который согласовывал свои решения с руководством города. Но потом все изменилось, поскольку ЗИЛ также находится в непростой ситуации», – заявил Тукманов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 12:16
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997198
    numo442015
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+