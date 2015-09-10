Куман: «Работа со сборной – часть моих амбиций»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост главного тренера сборной Голландии.

«Это не лучшее время для сборной Голландии. Это понятно, и, конечно, в подобных ситуациях всегда появляются определенные слухи. Все знают, что работа со сборной – это часть моих амбиций, но в будущем. Не сейчас. И не в следующем году. Возможно, в будущем, но не сейчас», – заявил Куман.

Голландец сказал, что даже не стал бы сейчас рассматривать предложения от федерации футбола своей страны.

«Нет, нет. Я остаюсь до конца своего контракта в «Саутгемптоне».