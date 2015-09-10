Данни Блинд останется главным тренером сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд может не опасаться за свой пост. Об этом говорится в заявлении голландской федерации футбола.

«Данни Блинд не будет уволен. Он руководит сборной лишь 2 игры. Несмотря на поражения в обеих, мы все еще можем квалифицироваться на чемпионат Европы.

Блинд подписал контракт до ЧМ-2018. Однако в контракте есть договоренность, по которой он встретится с советом директором после окончания отборочного турнира Евро-2016. Это произойдет через два-три месяца, и руководители определятся, устраивает ли их работа Блинда», – говорится в заявлении.

Напомним, сборная Голландии занимает четвертое место в своей отборочной группе с десятью очками и на данный момент не попадает в стыковые матчи. Идущая третьей в группе А Турция имеет в своем активе 12 баллов.