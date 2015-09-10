Неценко: «Россия все-таки далека от лучших образцов европейского футбола»

Комментатор телеканала «Россия 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко считает, что пока рано делать выводы о силе сборной России даже после победы над Швецией и разгрома Лихтенштейна.

«Дальше у нас Молдавия в гостях и Черногория дома. Мы прекрасно понимаем, что сборная Австрии нам сильно помогла, разнеся в клочья Швецию у нее дома со счетом 4:1. И надо понимать, на фоне того футбола, который показала Австрия, Россия все-таки далека от своих лучших образцов, лучших образцов европейского футбола.

Всем очень полезно будет посмотреть матч австрийцев против шведов. На контрасте вы поймете, к чему сборной России необходимо будет стремиться. Это летучая команда, мотивированная, которая никого не боится, у которой отлажен выход из обороны в атаку, она всегда играет в вертикальный футбол, она старается не катать мяч поперек поля – то, что мы часто видим в исполнении российской сборной. Она делает все, чтобы понравиться зрителю, понравиться самим себе.

Я очень надеюсь, что работа в сборной Леонида Слуцкого позволит кому-то из игроков нашей команды подумать о том, что было бы здорово поехать в Европу, там прогрессировать. Обратите внимание, что в сборной Австрии нет ни одного игрока, за исключением вратаря, который бы играл в национальном чемпионате. Все они играют в европейских клубах, в очень серьезных топовых чемпионатах – Бундеслига, английская Премьер-лига.

И Леонид Слуцкий должен своим примером показать, что игра в сборной – это тот самый трамплин, чтобы уехать в хорошее первенство, где можно сделать действительно увлекательнейшую карьеру.

Увы, пока мы не можем сказать, что сборная России стала действительно сильной командой. За эти два матча такое впечатление может сложиться, но оно обманчиво. Дело в том, что команда Слуцкого еще не играла с сильными соперниками. Даже с такой Австрией. Поэтому оценить реально ее уровень достаточно сложно. Но, безусловно, мы очень хотим смотреть на эту команду. И главный итог прошедших матчей, на мой взгляд, то, что Леонид Слуцкий заставил нас поверить в эту сборную, он придал ей человеческое лицо», – считает Неценко.

Полностью узнать мнение комментатора о матче Лихтенштейна и России можно тут.