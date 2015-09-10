Исполнительный директор КБ «Динамо»: «Кобелев сказал, что зарплата Кокорина раздута СМИ»

Исполнительный директор клуба болельщиков «Динамо» Алексей Пименов рассказал о футбольном матче с тренерским штабом команды и встрече с главным тренером бело-голубых Андреем Кобелевым.

«Раз год мы обязательно играем с тренерским штабом «Динамо» на базе в Новогорске. Это традиция была заложена много лет назад. Играем обычно летом, когда играет сборная и в чемпионате пауза. Играли с тренерскими штабами Силкина, Петреску, Черчесова, Холова и вот на этот раз во вторник с командой Андрея Николаевича. Обычно бегаем на большом поле 11х11, но на этот раз сыграли на полполя 7х7, но с большими воротами. Приехали туда днем, отыграли два тайма по полчаса, а потом была встреча с главным тренером «Динамо».

До этого матча мы всегда проигрывали, причем иногда с разницей до десяти мячей! А на этот раз победили. С каким счетом - договорились, не будем озвучивать. Андрей Николаевич очень расстроился. Напишите просто: победили болельщики.

Задали вопрос о зарплате Кокорина. Кобелев сказал, что зарплата, которая муссируется, весьма раздута и не соответствует действительности – не стоит спекулировать на эту тему. Хочет ли Кокорин играть в «Динамо»? Конечно, хочет, и Андрей Николаевич тоже просит отставить все спекуляции на этот счет.

По Бюттнеру и Самба: они долгое время не тренировались, находятся не в очень хорошей физической форме. А остальные все в порядке, ни к кому претензий нет. Атмосфера в команде хорошая, рабочая, и это видно по матчам: команда бьется и доказывает…

Задачи на сезон. Ни в коем случае этот сезон нельзя считать переходным. Это не соответствует нынешнему уровню «Динамо». Андрей Николаевич сказал свою стандартную фразу: нужно побеждать в каждом матче, и тогда можем оказаться достаточно высоко в турнирной таблице.

Разговаривали минут сорок. Но Кобелеву нужно было ехать в офис клуба, и мы его отпустили пораньше», – отметил Пименов.