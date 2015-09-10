Англия отложила продление контракта с Ходжсоном, чтобы не повторить ошибку с Капелло

Футбольная ассоциация Англии отложила переговоры с главным тренером сборной Роем Ходжсоном о продлении контракта. Об этом рассказал исполнительный директор организации Мартин Гленн.
Стороны пришли к договоренности обсудить новое соглашение после чемпионата Европы-2016, куда команда уже квалифицировалась. Причиной такого решения является неудачный предыдущий опыт, когда еще до начала чемпионата мира-2010 на очень выгодных условиях был продлен контракт с наставником Фабио Капелло. В итоге на турнире англичане с трудом вышли из группы, набрав всего 5 очков в трех матчах, а в 1/8 финала были разгромлены Германией (1:5).
Срок контракта Ходжсона с FA истекает летом следующего года, по его условиям оклад 68-летнего специалиста составляет 3,5 миллиона фунтов в год.