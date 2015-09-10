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    Колосков: «Лучше играть без тренера, чем с Капелло»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после двух побед сборной России в отборе к Евро-2016 предостерег от эйфории. В то же время чиновник отметил нынешнего тренера национальной команды Леонида Слуцкого, который изменил философию игры национальной команды.

    – В последний раз так – со счетом 7:0 – сборная кого-то обыгрывала, еще когда вы были президентом федерации. Пострадала команда Сан-Марино.

    – Не назвал бы эти победы историческими. Слишком мелкие события, чтобы остаться в памяти болельщиков.

    – Можем ли мы говорить после этих двух побед в отборе Евро– 2016 говорить о чуде?

    – Не дай бог. У нас есть особенность – быстро переходить от эйфории к критике. Еще пару месяцев назад говорили, что 84% россиян футболом не интересуется, а сейчас – уже чудо? Никакого не произошло чуда. Много факторов, которые способствовали крупной победе. Мне представляется, что главное здесь – настроение футболистов, которые раскрепостились. Вместе с тем очень грамотно постарались избежать сюрпризов в первые 15 минут – сюрпризов в виде штрафных, отскоков – и сыграли очень грамотно. Раньше с этим Лихтенштейном сложновато приходилось. Надо похвалить и Слуцкого, и ребят за этот успех. Конечно, впереди сложные два матча, но сейчас уже все зависит только от нас.

    Я говорил в тот момент, когда с Капелло все стало понятно – уж лучше без тренера играть, чем с Капелло. Тупик же был. Уже в игре со шведами команда была другой, не такой зажатой. Совершенно другая философия. У Капелло – не пропустить, у Слуцкого – забить. Когда бы Капелло поставил Дзюбу с Кокориным? Да никогда в жизни. Дзюба в команду Капелло вообще долго не попадал. Сейчас видно, что футболисты номер не отбывают, а хотят играть в футбол.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.09.2015 08:48
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    Комментарии (3)
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    Igreks
    1441873592
    Дону Фабио до конца жизни будет икаться от того как его в россии вспоминают. Тренер высшего розряда ( без сомнений )не смог заставить бегать ослов на поле)))) Не удивлюсь если кто-то в скором времени ляпнет что Капелло британцы спецыально подослали чтоб развалить суперсборную))))))
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    Raulya
    1441874709
    Оставтье уже Капело в покое....ну правда задрали....все на него списывают...играть надо тоже хоть чуть чуть иметь....Тем более ему все равно на эти высказывания...
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    ologreds
    1694997206
    numo441873
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