Кавазашвили: «Капелло не набрал бы шесть очков, как это сделал Слуцкий»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением относительно двух победных матчей сборной России.

«Я уверен, что Фабио Капелло не смог бы набрать шесть очков в матчах со Швецией и Лихтенштейном, как это сделал Леонид Слуцкий. Сейчас наша сборная показывает совершенно другой футбол – атакующий. Мне кажется, что это самый главный момент. На национальную команду стало очень приятно смотреть.

Слуцкий заставил футболистов сборной играть собранно, соблюдать игровую дисциплину и стремиться в атаку. Нашим игрокам раньше это всегда было присуще, а Капелло сделал всe, чтобы они только защищались. В футбол уже давно не играют по такому стилю. Люди приходят смотреть концерт, а он бывает только тогда, когда забивают голы. Когда команда играет назад или поперeк – это никому не интересно», – рассказал Кавазашвили.

