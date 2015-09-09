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    Дзагоев: «Слуцкий сказал, что я не умею бить штрафные»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями от матча с Лихтенштейном (7:0).

    «Со штрафным удачно получилось – я пробил, и рикошет еще немного помог, ускорил мяч. Со Слуцким мы переглянулись, потому что за день до игры он пошутил, что я не умею бить штрафные. Вот, доказал обратное.

    Думаю, при Слуцком команда раскрепостилась, и от этого стала играть быстрее. Дай Бог, чтобы дальше так продолжалось. Я привык к работе с ним в ЦСКА, а другие ребята говорят, что тренер все очень доходчиво объясняет. Он это умеет, профессионал своего дела», – приводит слова Дзагоева его официальный сайт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 11:38
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    Комментарии (8)
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    алекс88
    1441789889
    Еще сто раз пробьет и не один не залетит,целился наверняка в трибуны и промахнулся,попав в ворота
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    корабел
    1441796334
    Хороший способ доказать тренеру, что тот погорячился))
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    Serjoga
    1441798139
    Обратное докажешь, когда хотя бы 3 раза подряд повторишь вчерашний удар! Раз в пять игр Дзагоев выстреливает! Так что об умении говорить не стоит. Просто повезло, хорошо попал по мячу! Следующий удар таким не будет!
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    Raulya
    1441802637
    Сколько тут специалистов собралось... Будет еще и не один...
    Ответить
    angol43
    1441827542
    Еще бабушка говорила: " раз в год и кочерга стреляет".)) Стабильность и еще раз стабильность. Тогда все будут молчать в тряпочку!
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    ologreds
    1694997214
    numo441776
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