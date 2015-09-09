Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Чарльтон: «Не могу отрицать – расстроен тем, что Руни побил мой рекорд»

    Чарльтон: «Не могу отрицать – расстроен тем, что Руни побил мой рекорд»

    Сэр Бобби Чарльтон расстроен тем, что его рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии побил Уэйн Руни.

    «Всегда испытывал гордость за то, что этот рекорд принадлежал мне. Не могу отрицаить – расстроен тем, что Руни побил его. Тем не менее, я рад, что это сделал именно Уэйн, который играет за мой любимый «Юнайтед». Поздравляю Руни. Уверен, этот рекорд будет принадлежать ему еще долгое время», – заявил Чарльтон.

    Напомним, Руни забил гол в матче Англия – Швейцария. На счету форварда 50 мячей в 107 матчах за сборную.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2015 09:11
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Dos_Santos
    1441785089
    Надеюсь количество голов еще как минимум удвоится
    Ответить
    ologreds
    1694997214
    numo441768
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+