Чарльтон: «Не могу отрицать – расстроен тем, что Руни побил мой рекорд»

Сэр Бобби Чарльтон расстроен тем, что его рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии побил Уэйн Руни.

«Всегда испытывал гордость за то, что этот рекорд принадлежал мне. Не могу отрицаить – расстроен тем, что Руни побил его. Тем не менее, я рад, что это сделал именно Уэйн, который играет за мой любимый «Юнайтед». Поздравляю Руни. Уверен, этот рекорд будет принадлежать ему еще долгое время», – заявил Чарльтон.

Напомним, Руни забил гол в матче Англия – Швейцария. На счету форварда 50 мячей в 107 матчах за сборную.