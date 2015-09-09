Лебедев: «Капелло не хотел играть в регионах»

Член Исполкома РФС и депутат Голдумы РФ Игорь Лебедев считает, что сборная России могла бы хорошо зарабатывать в дни проведения матчей, если бы играла в регионах.
«Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве», – приводит слова Лебедева РБК.
Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло [прежний тренер сборной] категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве»
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9
Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло [прежний тренер сборной] категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9
Подробнее на РБК:
http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9