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    Лебедев: «Капелло не хотел играть в регионах»

    Член Исполкома РФС и депутат Голдумы РФ Игорь Лебедев считает, что сборная России могла бы хорошо зарабатывать в дни проведения матчей, если бы играла в регионах.

    «Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве», – приводит слова Лебедева РБК.

    Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло [прежний тренер сборной] категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве»

    Подробнее на РБК:
    http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9
    Мы могли бы зарабатывать на играх больше, но Фабио Капелло [прежний тренер сборной] категорически не хотел проводить матчи в регионах, где интерес к приезду сборной был бы значительно выше, чем в Москве

    Подробнее на РБК:
    http://top.rbc.ru/business/09/09/2015/55e84d929a794772257d87f9

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 06:48
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