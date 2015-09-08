Семин: «Капелло действительно великий тренер»

Главный тренер «Анжи» Юрий Семин поделился своим взглядом на проблему выбора тренера для сборной России. В частности, он считает, что контракт с Фабио Капелло не нужно было продлевать после ЧМ-2014.

«Капелло действительно великий тренер. И он, в отличие от голландских предшественников, жил в России, посещал много матчей нашего чемпионата. Но не получилось у него, как не получилось и со сборной Англии. Правда, первый контракт Капелло отработал замечательно, вывел команду в финальную стадию чемпионата мира. И этого было достаточно! Случается, что тренер надоедает игрокам. И профессионалы тогда настойчиво советовали не возобновлять контракт Капелло, а футбольные чиновники почему-то настояли на продлении еще на четыре года», – говорит Семин.

Наставник махачкалинцев уверен, что со сборной должен работать отечественный специалист.

«А то, что с национальной сборной должен работать отечественный тренер, это, на мой взгляд, аксиома. Исключение — лишь немец Отто Рехагель, который добился со сборной Греции европейского успеха. Наверное, соотечественник ближе игрокам, находит для них нужные слова. Эмоциональный фактор в сборной играет большую роль, ведь здесь футболисты недолго находятся вместе. А Слуцкий наверняка пришел с новыми идеями, которые понравились игрокам, что видно по их эмоциям. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше».