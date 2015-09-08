Семенов: «В матче с Швецией здорово помогли болельщики»

Защитник грозненского «Терека» Андрей Семенов, вызывавшийся сборную России при Фабио Капелло, поделился своими впечатлениями от игры национальной команды при новом тренере.

- В оставшихся трех матчах нужно брать максимальное количество очков и надеяться на неудачную игру Швеции, чтобы попасть на чемпионат Европы напрямую. А слабых соперников сейчас нет, просто так очки никто не отдаст.

Какие новшества внес, на ваш взгляд, Леонид Слуцкий в игру сборной?

- Заметно, что сборная стала раскрепощенней, появились креативные ходы. Ну и болельщики, конечно, помогли здорово в матче с Швецией. Все это вместе помогло сделать нужный результат.

Свой невызов в сборную на эти осенние игры расцениваете, как знак того, что Леонид Слуцкий доверяет в центре обороны хорошо известной ему по ЦСКА связке Игнашевич - Березуцкий?

- Абсолютно нет. Я могу предъявлять претензии только к себе. При должном отношении к себе, я заслужу вызов в сборную, у меня все впереди.

