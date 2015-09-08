Набабкин: «Мечтал быть сначала нападающим»

Мой самый любимый игрок в ЦСКА. Без преувеличений. Я очень рад, что он в составе и выходит иногда на поле. Но объективно говоря, он смог бы полностью раскрыться на позиции боллбоя.
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о возможности смены своего игрового амплуа.
- Каждый футболист мечтал быть сначала нападающим, и я в том числе, но таков футбол, что в процессе карьеры определяется итоговое амплуа, и я стал защитником.
А в роли "опорника", например, видите себя?
- Попробовать можно, но я уже столько лет играю в защите… А попробовать можно на любой позиции, но считаю, что стоит все же заниматься тем, что ты лучше всего умеешь.