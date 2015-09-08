Набабкин: «Мечтал быть сначала нападающим»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о возможности смены своего игрового амплуа.

- Каждый футболист мечтал быть сначала нападающим, и я в том числе, но таков футбол, что в процессе карьеры определяется итоговое амплуа, и я стал защитником.

А в роли "опорника", например, видите себя?

- Попробовать можно, но я уже столько лет играю в защите… А попробовать можно на любой позиции, но считаю, что стоит все же заниматься тем, что ты лучше всего умеешь.