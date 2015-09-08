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    Набабкин: «Мечтал быть сначала нападающим»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о возможности смены своего игрового амплуа.

    - Каждый футболист мечтал быть сначала нападающим, и я в том числе, но таков футбол, что в процессе карьеры определяется итоговое амплуа, и я стал защитником.

    А в роли "опорника", например, видите себя?

    - Попробовать можно, но я уже столько лет играю в защите… А попробовать можно на любой позиции, но считаю, что стоит все же заниматься тем, что ты лучше всего умеешь.

    Источник: Р-Спорт

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    08.09.2015 16:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 9 сентября 2015, 02:30

      Мой самый любимый игрок в ЦСКА. Без преувеличений. Я очень рад, что он в составе и выходит иногда на поле. Но объективно говоря, он смог бы полностью раскрыться на позиции боллбоя.

      -1
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 8 сентября 2015, 22:39

      Хотел стать нападающим,а стал Набабкиным.

      0
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      Рейтинг: +123

      Exodus 8 сентября 2015, 20:52

      Такое нулище, как Набабкин, сидело бы в запасе ростовского Ростсельмаша в 80-е годы

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      Рейтинг: +42

      ЧуСа 21 8 сентября 2015, 16:52

      самый успешный клуб в России за последние 10 лет,и селекция и результаты ,это в зените,динамо,спартаке ,рубине не тем занимаются,ЦСКА и Краснодар два самых продуктивных клуба России

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2015, 16:26

      так займись пожалуйста чем нибудь другим ну не твое это дело футбол

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