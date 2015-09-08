Пике хотел закончить карьеру в сборной после чемпионата мира

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике хотел завершить свои выступления за национальную команду после чемпионата мира 2014 года в Бразилии, сообщает источник. Испанцы отправились на мундиаль в статусе чемпионов мира, но провалились, не сумев даже выйти из группы.

Напомним, Пике был исключен из основного состава команды после разгромного поражения от сборной Голландии на старте. Также центрбек пропустил несколько матчей сборной после мирового первенства. Отмечается, что на решение защитника остаться повлиял главный тренер сборной Висенте Дель Боске.

