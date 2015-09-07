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    Мостовой не слишком доволен Слуцким

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру команды в матче со Швецией. По словам эксперта, Россия могла выиграть матч и при Фабио Капелло.

    «Вокруг Капелло большой негатив. Когда есть результат, на методы работы не обращают внимания. Когда результата нет, сразу говорят о каких-то кандалах Капелло. А тут пришел всем удобный человек, хи-хи, ха-ха, все хорошо, результат есть. Как только результата не будет, появятся вопросы и к Слуцкому. А так пропусти мы в концовке, и все, 1:1, и кто бы вспоминал про раскрепощенность в сборной. А так выиграли – и ура-ура», – заявил Мостовой.

    Кроме того, Мостовой считает, что тренерский штаб сборной Швеции мог специально заменить Златана Ибрагимовича, чтобы поберечь силы форварда.

    «Шведы давили, душили и могли сравнять. Хорошо, что Ибрагимович не вышел на второй тайм. Уверен, с ним все могло быть по-другому. Было видно, что ему что-то мешает, не позволяет играть в полную. Тут два варианта. Или действительно у него серьезная травма, которая не позволяет играть в полную силу, или шведы перестраховались, помня о ключевой игре с Австрией в этот вторник», – .добавил Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2015 17:50
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    Комментарии (16)
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    кто там
    1441638617
    опа. еще один экспертик экс мясной. сравнивать Капелло который имел и время и продолжительный опыт работы со сборной и Слуцкого, который сразу после матча в чемпе приехал наигрывать сборную. мясо кажись и правда отбитое поголовно.
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    kara-mba
    1441638992
    Есть мнение правильное, а есть Мостового!
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    Karabaz
    1441641171
    Отличные слова!
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    Killofwrath
    1441642429
    Шведы изображали давление только в последние 15 минут. У нас была масса моментов, у них до 75ой минуты, по сути, ничего. Наши явно устали из-за мокрого газона, который был как грязb, как кстати и шведы, которые сами еле ползали, но шли вперед, потому что было надо. Эта игра со шведами была лучше любой игры при Капелло. Были и моменты и комбинации и мяч держали уверенно. Мостовой просто нытик мясной, вот и все.
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    Андрей Став
    1441643669
    Ключевая игра как раз была у шведов с Россией. Выиграй они у нас или сыграй в ничью -и всё, они бы не переживали о встрече с австрией. Так что разговор о том,что шведы кого то берегли для игры с австрией -в пользу бедных.
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    Serjoga
    1441648125
    Просто у Мостового "личные счеты" со Слуцким! И где он (Мостовой) диплом эксперта получил? Эксперт,это человек,который, по крайней мере, побывал в шкуре человека,которого критикует! А Мостовой кого тренировал? Что он умеет, кроме как гонять мяч? Зато языком трепать "профи"! Иди к Уткину!
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    vladimir63
    1441658278
    МОСТОВОЙ ПРАВ ! замены слуцкого напугали ! убрал нападение и широкова ! оставил одну защиту ! эабей шведы и кирдык ! СПАСИБО АКИНФЕЕВУ ! ХОТЬ ЗА СБОРНУЮ НА НОЛЬ !
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    RamonCSKA
    1441658515
    мостовой такой эксперт,что его мнение можно распылить на предмостовой площади из болончика только 1)у нашей сборной по сути впервые вышел сильнейший состав 2)появилась команда ,игра и желание ,сборная стала похожа на ЦСКА,который в критические сложные моменты не опускает руки и бьется до конца и добивается результата 3)Слуцкий опытный уже тренер с множеством наград и учить мостовому тренировать ,не в его компетенции 4)самое главное есть результат
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    Simbirsk
    1441660455
    Как сыграем в следующем матче? Все зависит от тренера. Пусть у Слуцкого гораздо меньше опыта чем у Каппело, но... При Слуцком играли почти те же и почти также, за исключением... Да, за исключением самого главного момента, наши игроки не ходили пешком, они бились... Они друзья мои, бились за нас и спасибо людям, которые присутствовали на матче и поддержали нашу команду, наших игроков, тренера и нашу страну!!!
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    ologreds
    1694997224
    numo441612
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