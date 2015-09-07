Мостовой не слишком доволен Слуцким

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру команды в матче со Швецией. По словам эксперта, Россия могла выиграть матч и при Фабио Капелло.

«Вокруг Капелло большой негатив. Когда есть результат, на методы работы не обращают внимания. Когда результата нет, сразу говорят о каких-то кандалах Капелло. А тут пришел всем удобный человек, хи-хи, ха-ха, все хорошо, результат есть. Как только результата не будет, появятся вопросы и к Слуцкому. А так пропусти мы в концовке, и все, 1:1, и кто бы вспоминал про раскрепощенность в сборной. А так выиграли – и ура-ура», – заявил Мостовой.

Кроме того, Мостовой считает, что тренерский штаб сборной Швеции мог специально заменить Златана Ибрагимовича, чтобы поберечь силы форварда.

«Шведы давили, душили и могли сравнять. Хорошо, что Ибрагимович не вышел на второй тайм. Уверен, с ним все могло быть по-другому. Было видно, что ему что-то мешает, не позволяет играть в полную. Тут два варианта. Или действительно у него серьезная травма, которая не позволяет играть в полную силу, или шведы перестраховались, помня о ключевой игре с Австрией в этот вторник», – .добавил Мостовой.