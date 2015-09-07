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    • Люксембург просит перенести матч с Белоруссией из-за отравления футболистов

    Люксембург просит перенести матч с Белоруссией из-за отравления футболистов

    Федерация футбола Люксембурга направила запрос в УЕФА о возможности переноса матча против Белоруссии, который должен состояться 8 сентября. Причина – отравление 15-ти игроков команды во время воскресного ужина.

    По данным Luxemburger Wort, желудочно-кишечную инфекцию мог вызвать соус болоньезе, который подавался к лапше. Ночь с воскресения на понедельник прошла для команды очень беспокойно. Утром все игроки почувствовали себя лучше, а сейчас продолжают принимать лекарства.

    Сообщается, что сами игроки и тренерский штаб команды не против провести игру в установленные сроки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 17:05
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    Комментарии (4)
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    Mr Trueman
    1441636848
    Как будто это что то изменит
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    kara-mba
    1441639189
    До 8-ого числа продрищаться.
    Ответить
    ologreds
    1694997224
    numo441610
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