Красножан: «Получился хороший вечер, мы заработали первое очко на выезде, исландцы – вышли на Евро»

«Вечер получился довольно хорошим для нас — мы заработали первое очко на выезде. Думаю, что хозяева также довольны — они вышли в основную стадию турнира. Это был заслуженный выход. Меня порадовало, как наша команда доигрывала игру — в отличие от матча с Чехией, мы пытались отодвинуть игру от своих ворот. В целом по созданным моментам лидировали исландцы, но эти моменты не были стопроцентными. У нас же плохо складывалось в атаке, всего лишь один момент.

Нам надо в первую очередь развивать детско-юношеский футбол. Все-таки выступление сборной в большой степени зависит не от клубов, а от молодых талантов. Это долгий путь, но короткого я не вижу», – сказал Красножан.