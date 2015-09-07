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    • Красножан: «Получился хороший вечер, мы заработали первое очко на выезде, исландцы – вышли на Евро»

    Красножан: «Получился хороший вечер, мы заработали первое очко на выезде, исландцы – вышли на Евро»

    Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан прокомментировал результат отборочного матча к Евро-2016 с командой Исландии (0:0).
    «Вечер получился довольно хорошим для нас — мы заработали первое очко на выезде. Думаю, что хозяева также довольны — они вышли в основную стадию турнира. Это был заслуженный выход. Меня порадовало, как наша команда доигрывала игру — в отличие от матча с Чехией, мы пытались отодвинуть игру от своих ворот. В целом по созданным моментам лидировали исландцы, но эти моменты не были стопроцентными. У нас же плохо складывалось в атаке, всего лишь один момент.
    Нам надо в первую очередь развивать детско-юношеский футбол. Все-таки выступление сборной в большой степени зависит не от клубов, а от молодых талантов. Это долгий путь, но короткого я не вижу», – сказал Красножан.

    Источник: Sports.kz

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    07.09.2015 09:47
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    Комментарии (2)
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    Бригант 669
    1441610196
    хотел трески выпросить а не получилось!!
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    ologreds
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