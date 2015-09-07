Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Трансляции
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Африка
Азия
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Кубок Либертадорес
Перу
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Эквадор
Ирландия
Парагвай
Уругвай
Япония
Грузия
Эстония
Чили
Боливия
Китай
Южная Корея
Швеция
Финляндия
Узбекистан
Главная
Чемпионат Европы
Новости
Конте: «У нас самая сложная группа из всех»
Главные новости
Промес на свободе, но с новым обвинением, состав сборной России, возобновление РПЛ и другие новости
00:54
Лига 1. «Монако» и «ПСЖ» сыграли вничью (0:0), Головин провел весь матч
00:23
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки в матче с «Фрайбургом» (2:2) и может отпустить «Байер» на 10 очков
1
1 марта
23:57
Фото
Джорджина появилась на модном показе в Париже в красном платье с фамилией Роналду на груди
1
23:45
Ещенко ответил, нужно ли «Спартаку» избавиться от Промеса
5
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
26 февраля
23:35
Сафонов назвал самый памятный момент на Евро-2020
21:59
Сборная Швеции впервые в истории назначила тренера-иностранца
2
24 февраля
21:33
Рианчо ответил, на что претендовала бы Россия на Евро-2024
6
22 февраля
17:22
В Испании определились с тренером для сборной после Евро-2024
16:48
Кроос объявил о возвращении в сборную Германии
5
21 февраля
22:35
Футболист «Манчестер Юнайтед» выбыл до конца сезона и рискует не сыграть на Евро-2024
8 февраля
13:28
Израильская футбольная ассоциация прокомментировала призыв 12 стран отстранить израильские команды
29
26 января
12:07
Мать Фодена провела ночь в тюрьме, ее обвиняли в попытке нападения
1
25 января
14:52
Бобан ушел из УЕФА из-за желания Чеферина обнулить первый срок на посту президента организации
3
24 января
14:17
Президент УЕФА: «Мир сходит с ума, самую серьезную обеспокоенность вызывают вопросы безопасности»
3
8 января
10:47
Бабич назвал фаворитом чемпионата Европы-2024 одного из соперников Сербии в группе
6 января
10:34
Швайнштайгер предсказал победителей Евро-2024, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ и Бундеслиги
8
3 января
14:05
В РФС высказались о подаче заявки Россией на проведение Евро-2036
6
31 декабря 2023
10:47
Фото
Форма Германии на домашний Евро-2024
29 декабря 2023
14:46
Стали известны амбициозные планы Роналду в сборной Португалии
19 декабря 2023
18:49
Куртуа ответил, сыграет ли он на Евро-2024
18 декабря 2023
21:55
Реакция Крооса на возможность сыграть на домашнем Евро-2024
16 декабря 2023
17:00
Черышева спросили о пропуске Евро-2024
6 декабря 2023
16:32
Куртуа решил не ехать на Евро-2024
2
4 декабря 2023
23:57
На Евро-2024 будут мячи с микрочипом – это поможет судьям в двух случаях
2
3 декабря 2023
13:10
В Англии предсказали, с кем сыграют в финале Евро-2024
1
10:02
Фото
Стало известно, кто включил женские стоны во время жеребьевки Евро-2024
5
01:10
⚡️ Итоги жеребьевки группового этапа Евро-2024
22
00:23
Топ-10 фаворитов Евро-2024 по версии Goal
1
00:11
Тедеско оценил жребий Евро-2024 для Бельгии
1
2 декабря 2023
23:54
Албанец из «Рубина» Даку дерзко отреагировал на итоги жеребьевки Евро-2024
6
23:06
Далич: «Хорватия попала в самую сложную группу Евро-2024»
1
22:38
Расписание группового этапа Евро-2024
Все новости
3
теста для вас
1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
Главная
Новости
Конте: «У нас самая сложная группа из всех»
Конте: «У нас самая сложная группа из всех»
Источник:
Football Italia
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.
07.09.2015 01:38
Отборочные матчи к ЧЕ-2016
Весь мир
Италия
Болгария
Конте Антонио
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ologreds
1694997228
numo441545
Ответить
0
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+