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    • Неценко: «Акинфеев, Дзагоев, Слуцкий – три главных героя матча»

    Неценко: «Акинфеев, Дзагоев, Слуцкий – три главных героя матча»

    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко назвал трех главных героев матча Россия – Швеция.

    «Главным героем встречи стал Игорь Акинфеев. До поры, до времени его не было слишком заметно. Но когда пришел его черед выручать нашу команду, он справился на «отлично». Четыре великолепных сейва во втором тайме и фантастический момент с отраженным ударом Форсберга в компенсированное время сделали все для того, чтобы мы считали Акинфеева вернувшимся и психологически не ломающимся ни при каких обстоятельствах.

    Вторым героем встречи стал Алан Дзагоев – человек, через которого строилась игра сборной России. Неслучайно он был оттянут в опорную зону, что мы видели и в матчах ЦСКА. Алан трудился очень здорово – великолепно играл box-to-box, успевал разгонять наши атаки, успевал отходить назад и помогать обороне, перехватывать мячи. В общем, Дзагоев держал себя в руках и не подвел команду, несмотря на то, что получил желтую карточку достаточно быстро.

    Третий герой – Леонид Слуцкий. Я снимаю перед ним шляпу за тот план, который он подготовил и реализовал. Самое главное, замены Слуцкого были очень кстати. Выход Кузьмина добавил свежести на фланге. Ионов при всех его нервах старался, разгонял атаки и принимал участие в созидательных действиях нашей команды. Алексей Березуцкий исполнил то, что уже неоднократно было показано в ЦСКА. Он вышел ровно тогда, когда было напряженно у наших ворот и стал тем человеком, который составил трио центральных защитников. За счет этого здорово работала подстраховка, и мы старались не уступать шведам вверху. В общем, сделал все, чтобы мы не проиграли. Конечно же, при участии Игоря Акинфеева», – заявил Неценко.

    Полностью узнать мнение комментатора о матче России и Швеции можно тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 19:30
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    Комментарии (8)
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    Rockvoc
    1441557570
    Да конечно. Ни Дзюба, ни Смольников, ни Широков тут вообще нипричем. )))
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    Garrincha58
    1441559056
    ниценюк наверное конь педальневый
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    fanat-vrn
    1441559312
    Единственный герой матча - это Акинфеев, если бы не его сейвы, то Слуцкий первый и самый главный матч сборной проиграл бы, причем не исключено, что с разгромным счетом, учитывая количество сейвов сделанных Игорем
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    proеzd2
    1441559329
    неадекват какой то .
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    FCSM-Forever
    1441560372
    Он прав в одном! Насчет Дзагоева. Жирков слабоват был, место него бы Черышев что ни будь да показал! А голкипер нато он и голкипер что бы спасать.
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    uisumasu
    1441567664
    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
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    ologreds
    1694997230
    numo441515
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