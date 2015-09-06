Неценко: «Акинфеев, Дзагоев, Слуцкий – три главных героя матча»

Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко назвал трех главных героев матча Россия – Швеция.

«Главным героем встречи стал Игорь Акинфеев. До поры, до времени его не было слишком заметно. Но когда пришел его черед выручать нашу команду, он справился на «отлично». Четыре великолепных сейва во втором тайме и фантастический момент с отраженным ударом Форсберга в компенсированное время сделали все для того, чтобы мы считали Акинфеева вернувшимся и психологически не ломающимся ни при каких обстоятельствах.

Вторым героем встречи стал Алан Дзагоев – человек, через которого строилась игра сборной России. Неслучайно он был оттянут в опорную зону, что мы видели и в матчах ЦСКА. Алан трудился очень здорово – великолепно играл box-to-box, успевал разгонять наши атаки, успевал отходить назад и помогать обороне, перехватывать мячи. В общем, Дзагоев держал себя в руках и не подвел команду, несмотря на то, что получил желтую карточку достаточно быстро.

Третий герой – Леонид Слуцкий. Я снимаю перед ним шляпу за тот план, который он подготовил и реализовал. Самое главное, замены Слуцкого были очень кстати. Выход Кузьмина добавил свежести на фланге. Ионов при всех его нервах старался, разгонял атаки и принимал участие в созидательных действиях нашей команды. Алексей Березуцкий исполнил то, что уже неоднократно было показано в ЦСКА. Он вышел ровно тогда, когда было напряженно у наших ворот и стал тем человеком, который составил трио центральных защитников. За счет этого здорово работала подстраховка, и мы старались не уступать шведам вверху. В общем, сделал все, чтобы мы не проиграли. Конечно же, при участии Игоря Акинфеева», – заявил Неценко.

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