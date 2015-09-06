Неценко: «Тренерский штаб сборной знал, как взломать оборону Швеции»

Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился своими впечатлениями от игры сборной России в матче против Швеции.

«Сборная России с первых минут показала, что это мотивированная команда, которая знает, что нужно делать. Она понимала свои задачи и предложила сопернику длинные передачи. Организатором всех наших атакующих действий стал Алан Дзагоев, который разгонял все атаки и переадресовывал мяч Дзюбе, который напрягал пару центральных защитников, заставлял их постоянно бегать, утомляться. Это сказалось и дало результат.

Сборная Швеции стала заложником плохой формы Златана Ибрагимовича. У шведов был всего один адресат для передач. Златан был не слишком здоров, поэтому Швеция не нанесла ни одного удара по воротам в первом тайме.

Россияне понимали, что соперник приспособится к забросам на Дзюбу, и перестроили игру. А голевая комбинация сборной России – это вообще цирковой номер, который оттренировали и знали назубок. Этот эпизод показывает то, что Слуцкий целенаправленно готовился к шведам, и тренерский штаб прекрасно знал, за счет чего можно взломать их оборону», – заявил Неценко.

Полностью узнать мнение комментатора о матче России и Швеции можно тут.