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    • Неценко: «Тренерский штаб сборной знал, как взломать оборону Швеции»

    Неценко: «Тренерский штаб сборной знал, как взломать оборону Швеции»

    Комментатор «России 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко поделился своими впечатлениями от игры сборной России в матче против Швеции.

    «Сборная России с первых минут показала, что это мотивированная команда, которая знает, что нужно делать. Она понимала свои задачи и предложила сопернику длинные передачи. Организатором всех наших атакующих действий стал Алан Дзагоев, который разгонял все атаки и переадресовывал мяч Дзюбе, который напрягал пару центральных защитников, заставлял их постоянно бегать, утомляться. Это сказалось и дало результат.

    Сборная Швеции стала заложником плохой формы Златана Ибрагимовича. У шведов был всего один адресат для передач. Златан был не слишком здоров, поэтому Швеция не нанесла ни одного удара по воротам в первом тайме.

    Россияне понимали, что соперник приспособится к забросам на Дзюбу, и перестроили игру. А голевая комбинация сборной России – это вообще цирковой номер, который оттренировали и знали назубок. Этот эпизод показывает то, что Слуцкий целенаправленно готовился к шведам, и тренерский штаб прекрасно знал, за счет чего можно взломать их оборону», – заявил Неценко.

    Полностью узнать мнение комментатора о матче России и Швеции можно тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 18:30
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    Комментарии (3)
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    bentlly
    1441554946
    Ву хахахахахахахахаха очень смешно. Чуть не взломал наши обороны шведи
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    nemolod
    1441567001
    Цирковые номера были при Капелло,а гол получился благодаря бымтро разыгранной комбинации и точного паса под удар Дзюбы! Безусловно,тренерский штаб разработал план на игру со шведами,однако и соперник опасно атаковал,а в конце встречи и вообще мог счет сравнять,не сыграй надежно Акинфеев! Победа получилась трудовая,но игру надо усиливать и в этом направлении еще многое надо делать!
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    ologreds
    1694997230
    numo441514
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