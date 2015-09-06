Брнович: «Постараемся выиграть в Молдове и продолжить борьбу за выход на Евро»

Главный тренер сборной Черногории Бранко Брнович прокомментировал победу над Лихтенштейном в рамках отбора Евро-2016.

«Мы выполнили свою миссию в этом матче. Мы победили, и это главное, но команда должна была забивать больше. Мы снова упустили уйму голевых моментов, но не забить Лихтенштейну во втором матче кряду мы просто не могли. Теперь постараемся выиграть в Молдове и продолжить борьбу за путевку на Евро-2016. У нас сложная задача, но мы будем биться до конца», – заявил Брнович.

Напомним, черногорцы обыграли Лихтенштейн со счетом 2:0. Отставание Черногории от России в турнирной таблице отбора Евро-2016 составляет три очка.