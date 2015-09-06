Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Текстовая трансляция матча Италия - Болгария - на «Бомбардире»

    Сегодня один из ключевых дней для распределения путевок во Францию в группе "Н".Болгары отстают от своего будущего соперника и от сборной Хорватии на семь очков, и в случае успеха могут вмешаться в борьбу за третье место. Итальянцы вместе с хорватами делят первое место, но в спину обеим командам дышит сборная Норвегии, которая принимает хорватов и в случае победы как минимум несколько часов будет занимать первое место. Нельзя сказать, что шансов у гостей сегодня нет.Подопечные Конте демонстрируют неубедительную борьбу, с трудом обыграв в последней встрече явного аутсайдера Мальту, забив единственный во встрече гол в середине второго тайма.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Италия - Болгария. Комментировать игру для вас будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11