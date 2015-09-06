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    • Дель Боске: «Быстрый гол Альбы помог сломить сопротивление словаков»

    Дель Боске: «Быстрый гол Альбы помог сломить сопротивление словаков»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске прокомментировал победу своих подопечных в отборочном матче к Евро-2016 над командой Словакии (2:0). Наставник считает, что быстрый гол Жорди Альбы на пятой минуте встречи во многом предопределил исход поединка .

    «Нас беспокоил тактический план словаков. Эта команда не дает свободного пространства и плотно обороняется. Гол Хорди Альбы, забитый после превосходной комбинации, помог нам сломить их сопротивление. Мы здорово играли. Таким футболистам, как Диего Коста, сложно играть, когда соперник всеми силами обороняется, но он хорошо двигался и постоянно держал в напряжении центральных защитников словацкой сборной. Мы должны были сохранять терпение. У словаков были моменты при счeте 0:0. Они хотели заставить нас потерять самообладание и затем воспользоваться своими шансами, но после пропущенного мяча уровень их игры заметно снизился», – считает Дель Боске.

    Источник: УЕФА

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    06.09.2015 06:59
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