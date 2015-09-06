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    • Василий Березуцкий: «Ибрагимович двигался меньше других шведских форвардов»

    Василий Березуцкий: «Ибрагимович двигался меньше других шведских форвардов»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий оценил игру нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича в очном поединке команд, прошедшем в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    «Ибрагимович – очень хороший форвард, но во втором тайме, когда вышли другие шведские футболисты, стало ясно, что двигался Ибрагимович меньше других форвардов. Видимо, он получил некую травму. Поэтому и без него пришлось непросто», – сказал Березуцкий.

    Напомним, в итоге россияне одержали победу со счетом 1:0.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 00:20
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