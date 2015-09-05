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    Евро-2016. Дзюба принес первую победу сборной Слуцкого

    Сборная России переиграла соперников из Швеции в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного гола стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, переправивший мяч в сетку после комбинации с участием полузащитника «Спартака» Романа Широкова и своего одноклубника Игоря Смольникова.

    Этот результат позволил россиянам до одного очка сократить отставание от занимающей второе место в турнирной таблице команды Швеции.

    Напомним, матч Россия — Швеция стал первым для сборной нашей страны под руководством Леонида Слуцкого.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.

    Россия — Швеция — 1:0 (1:0) текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 — Дзюба, 37.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков (Кузьмин, 70), Денисов, Дзагоев, Широков (А. Березуцкий, 83), Шатов, Кокорин, Дзюба (Ионов, 79).

    Швеция: Исакссон, Бенгтссон (Берг, 59), Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль (Телин, 82), Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович (Тойвонен, 46).

    Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 50. Кузьмин, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 20:52
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    Комментарии (76)
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    robocop
    1441505114
    Историческая,феерическая,гранд
    иозная победа великого российского футбола.Придурки...Лапотники.
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    komandos99
    1441514644
    Ну и дуб
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    Qweas
    1441518924
    Поводов для радости нет. Единственный гол ( в пустые ворота ! ) смогли забить путем отскока от штанги .
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    elemental00
    1441522262
    От позора на весь мир это бревно спасла удача и несколько сантиметров. Представляю - Дубиньё без помех бьёт в пустые семи метровые ворота, попадает в штангу и мяч отлетает не в сетку, а обратно к нему. (мне почему то даж не смешно)
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    Antilimit
    1441522962
    Перед ним было 7 метров...7!!!А это бревно забило от штанги!Шоумен недоделанный...
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    Cнег
    1441524235
    Не Зюба принес победу сборной, а АКИНФЕЕВ не дал провалиться афере Слуцкого.
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    alp
    1441526794
    визга то сколько.. а хорошего то ничего нет. вместо молодняка мы подтягиваем 34-летнего Кузьмина и стоим автобусом в штрафной пол второго тайма...
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    Zeterberg
    1441529185
    а вы думали мы сборная Бразилии? не забывайте, над ребятами висел результат, смена тренера, новые схемы, не сыгранность, конечно после перерыва старались сохранить результат, для первой игры очень даже не плохо, по крайней мере глаза у ребят горели, что давно не было видно,а дальше будет лучше, уверен
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    Marizza
    1441545246
    Молодцы ребята! спасибо за отличную победу) особенно Игорю такие игры не забываются
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    ologreds
    1694997236
    numo441427
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