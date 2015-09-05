Евро-2016. Дзюба принес первую победу сборной Слуцкого

Сборная России переиграла соперников из Швеции в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а автором единственного гола стал нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, переправивший мяч в сетку после комбинации с участием полузащитника «Спартака» Романа Широкова и своего одноклубника Игоря Смольникова.

Этот результат позволил россиянам до одного очка сократить отставание от занимающей второе место в турнирной таблице команды Швеции.

Напомним, матч Россия — Швеция стал первым для сборной нашей страны под руководством Леонида Слуцкого.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 7-й тур.

Россия — Швеция — 1:0 (1:0) текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 — Дзюба, 37.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Жирков (Кузьмин, 70), Денисов, Дзагоев, Широков (А. Березуцкий, 83), Шатов, Кокорин, Дзюба (Ионов, 79).

Швеция: Исакссон, Бенгтссон (Берг, 59), Гранквист, Антонссон, Ольссон, Ларссон, Экдаль (Телин, 82), Вернблум, Дурмаз, Форсберг, Ибрагимович (Тойвонен, 46).

Предупреждения: Дзагоев, 33. Вернблум, 50. Кузьмин, 81.