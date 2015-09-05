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    • Фергюсон: «Никогда бы не подумал, что Руни замахнется на рекорд Чарльтона»

    Фергюсон: «Никогда бы не подумал, что Руни замахнется на рекорд Чарльтона»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон признался, что не мог и представить, что нападающий клуба Уэйн Руни станет одним из рекордсменов сборной Англии.

    «Никогда бы не подумал, что Уэйн будет на такое способен. В свое время, когда мы только покупали его, я не рассчитывал на него, как на сверхзабивного форварда, – сказал Фергюсон. – Он просто был лучше остальных, поэтому я и захотел, чтобы «МЮ» его купил».

    Напомним, в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года Руни забил свой 49-й гол за сборную Англии, повторив рекорд Бобби Чарльтона.

    Источник: Goal.com

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    05.09.2015 20:35
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    Комментарии (4)
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    kolc40
    1441477910
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    El_Chori
    1441483502
    Все еще впереди! Руни так и не может закрепится в статусе лучших игроков мира. Удачи ему!
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    ologreds
    1694997236
    numo441426
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