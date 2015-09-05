Фергюсон: «Никогда бы не подумал, что Руни замахнется на рекорд Чарльтона»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон признался, что не мог и представить, что нападающий клуба Уэйн Руни станет одним из рекордсменов сборной Англии.

«Никогда бы не подумал, что Уэйн будет на такое способен. В свое время, когда мы только покупали его, я не рассчитывал на него, как на сверхзабивного форварда, – сказал Фергюсон. – Он просто был лучше остальных, поэтому я и захотел, чтобы «МЮ» его купил».

Напомним, в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года Руни забил свой 49-й гол за сборную Англии, повторив рекорд Бобби Чарльтона.