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    • Лев рассчитывает на Подольски несмотря на переход в «Галатасарай»

    Лев рассчитывает на Подольски несмотря на переход в «Галатасарай»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев доволен переходом нападающего команды Лукаса Подольски в «Галатасарай», где игрок имеет больше шансов на получение игровой практики.

    «Переход в «Галатасарай» пойдет Подольски на пользу. В Турции он получит то, чего ему не хватало в «Арсенале « и «Интере». Для меня, как для тренера сборной, важно, чтобы игрок получал достаточное количество игрового времени. Подольски демонстрирует свои лучшие качества, только когда находится в игроком ритме», — заявил Лев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 15:53
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    Комментарии (2)
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    Анжи_Монако_05
    1441476352
    Нафиг это дно в сборной.
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    ologreds
    1694997238
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