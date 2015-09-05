Главный тренер сборной Сан-Марино подверг критике Ходжсона

Главный тренер сборной Сан-Марино Пьеранжело Манцароли остался недоволен шутками Роя Ходжсона, который возглавляет соперника команды в отборочном матче к ЧЕ-2016 сборную Англии. Напомним, что Ходжсон предложил выпустить на матч с Сан-Марино сборную по крикету.

«Я очень хорошо знаю Роя Ходжсона, он очень хороший человек и хорошо образован. Но, общаясь по СМИ, нужно быть осторожнее в своих словах. Мы намного меньше Англии, но мы заслуживаем уважения, как и любая страна. Тем не менее я уважаю его, даже несмотря на эти слова», — заявил Манцароли.