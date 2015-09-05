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    • Главный тренер сборной Сан-Марино подверг критике Ходжсона

    Главный тренер сборной Сан-Марино подверг критике Ходжсона

    Главный тренер сборной Сан-Марино Пьеранжело Манцароли остался недоволен шутками Роя Ходжсона, который возглавляет соперника команды в отборочном матче к ЧЕ-2016 сборную Англии. Напомним, что Ходжсон предложил выпустить на матч с Сан-Марино сборную по крикету.

    «Я очень хорошо знаю Роя Ходжсона, он очень хороший человек и хорошо образован. Но, общаясь по СМИ, нужно быть осторожнее в своих словах. Мы намного меньше Англии, но мы заслуживаем уважения, как и любая страна. Тем не менее я уважаю его, даже несмотря на эти слова», — заявил Манцароли.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 15:27
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    Комментарии (2)
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    salonik
    1441456791
    Убогая британская "шуточка", такая же как сами британцы. Десятки лет ничего выиграть не могут, а пальцы гнут как х3 кто
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    ologreds
    1694997238
    numo441399
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