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    Пименов: «По классу игроки сборной России сильнее шведов»

    Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов рассказал о расстановке сил в матче национальной команды со сборной Швеции.

    «Есть добротные футболисты, а есть Ибрагимович. Златан – это звезда мирового масштаба, который в каждой встрече показывает, что он лучший. Надо нейтрализовать Ибрагимовича и показывать хороший футбол против остальных футболистов. Но по классу наши исполнители сильнее соперника, не уступили бы в бойцовских качествах», — заявил Пименов.

    Полное интервью доступно на «Бомбардире» по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 15:06
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    Комментарии (3)
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    salonik
    1441455023
    Ага, особенно комбаров, глушаков, кокорин и игрочишка - у этих класса вообще никакого нет, не то что сильнее шведского
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    Garrincha58
    1441468022
    тупизм полнейший сам пимен такой же был игрочишко как и дзюба
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    ologreds
    1694997238
    numo441398
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