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    • Евро-2016. Германия обыграла Польшу, Ирландия разгромила Гибралтар

    Евро-2016. Германия обыграла Польшу, Ирландия разгромила Гибралтар

    Завершились еще две встречи отборочного турнира на Евро-2016 в группе D.

    Сборная Германии дома справилась с Польшей, благодаря голу Мюллера и дублю Гетце. Этот результат вывел немцев на первое место в группе.

    В другом матче Ирландия разгромила Габралтар и вышла на третье место. В этом ей помог результат матча Грузия – Шотландия (1:0), который состоялся ранее сегодня.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа D. 7-й тур.

    Германия – Польша 3:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Мюллер, 12; 2:0 – Гетце, 19; 2:1 – Левандовски, 37; 3:1 – Гетце, 82.

    Гибралтар – Ирландия 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кристи, 27; 0:2 – Кин, 49; 0:3 – Кин (с пенальти), 51; 0:4 – Лонг.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2015 23:43
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    Комментарии (3)
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    95-shishani-95
    1441401082
    Гетце отличный игрок
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    MixaBMK
    1441403407
    Кин в поряде!
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    ologreds
    1694997242
    numo441343
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