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    Точилин: «Думаю, штаб сборной выставит двух форвардов»

    Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин поделился своим мнением по кадровым и тактическим вопросам сборной России в преддверии матча со шведами. Наставник считает, что в атаке должны сыграть Федор Смолов и Александр Кокорин.

    «Рискну поставить на то, что тренерский штаб, зная, что нужна победа, решится на тактику с двумя форвардами. Посмотрим... Каждый из ребят, вызванных в национальную команду, достоин выйти против Швеции. Но я предпочел бы объединить Смолова и Кокорина, так как нам впереди нужна скорость», – говорит Точилин.

    Кроме того, тренер видит хорошие перспективы для новичка сборной полузащитника Александра Ерохина.

    «Если мы говорим, что в национальной команде должны играть только сильнейшие, то Ерохин вполне доказал, что имеет право защищать цвета России. Он, возможно, даже будет претендовать на попадание в стартовый состав».

    Полное интервью с Александром Точилиным можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2015 22:28
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