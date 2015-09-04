Точилин: «Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России»

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин высказал свое мнение о Леониде Слуцком как о главном тренере сборной России. Наставник опасается, что в случае неудачных результатов на Слуцкого может обрушиться шквал критики.

«Видимо, это черта русского характера. Мы очень часто кого-то захваливаем, а при первых же неудачах сразу снимаем с пьедестала. На сегодняшний момент Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России. В такой тяжелый момент ему, надеюсь, удастся прервать ту неудачную полосу, которая преследовала наша команду. Результаты, которые при данном специалисте показывает ЦСКА, говорят сами за себя», – говорит Точилин.

Также наставник питерского «Динамо» ожидает изменения игрового стиля сборной при новом тренере.

«Думаю, что Слуцкий, в отличие от Капелло, постарается построить более агрессивную атакующую игру».

Полное интервью с Александром Точилиным можно прочесть тут.