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    • Точилин: «Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России»

    Точилин: «Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России»

    Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин высказал свое мнение о Леониде Слуцком как о главном тренере сборной России. Наставник опасается, что в случае неудачных результатов на Слуцкого может обрушиться шквал критики.

    «Видимо, это черта русского характера. Мы очень часто кого-то захваливаем, а при первых же неудачах сразу снимаем с пьедестала. На сегодняшний момент Слуцкий – это идеальная кандидатура для сборной России. В такой тяжелый момент ему, надеюсь, удастся прервать ту неудачную полосу, которая преследовала наша команду. Результаты, которые при данном специалисте показывает ЦСКА, говорят сами за себя», – говорит Точилин.

    Также наставник питерского «Динамо» ожидает изменения игрового стиля сборной при новом тренере.

    «Думаю, что Слуцкий, в отличие от Капелло, постарается построить более агрессивную атакующую игру».

    Полное интервью с Александром Точилиным можно прочесть тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2015 21:16
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    Комментарии (3)
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    sochi-2013
    1441430424
    Только смотреть на него неприятно. Мягко говоря.
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    ologreds
    1694997243
    numo441332
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