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    Конте: «На одной ноге сейчас никого не обыграть»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте после победы в отборочном матче к Евро-2016 над Мальтой (1:0) отметил прогресс команды соперника. По мнению специалиста, у его подопечных хватит сил, чтобы обыграть сборную Болгарии в следующей встрече.

    «Главным сегодня было победить, но когда не реализуешь моменты, исход матча остается под вопросом. Хорошо, что выиграли и догнали Хорватию, ведь группа нам попалась ровная. Теперь надеемся победить Болгарию.

    В этой группе никто никому просто так ничего не отдаст. Мальта и Азербайджан далеко не подарок, в чем Хорватия убедилась сегодня. Футбол везде развивается, так что сейчас на одной ноге никого не обыграешь», – сказал Конте.

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    04.09.2015 08:13
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