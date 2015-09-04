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    • Блинд: «Мартинс-Инди совершил ошибку, когда игра была под контролем»

    Блинд: «Мартинс-Инди совершил ошибку, когда игра была под контролем»

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче к Eвро-2016 от Исландии (0:1). По мнению специалиста, ключевым эпизодом стало удаление в первом тайме защитника Бруно Мартинса-Инди.

    «Мы понимали, что матч будет трудным. Очень жаль, что Мартинс-Инди совершил ошибку и оставил нас вдесятером. Это произошло именно в тот момент, когда мы начали брать игру под свой контроль. Мне трудно объяснить, почему так произошло. Нарушение Ван дер Вила, приведшее к пенальти, дорого нам обошлось. А ведь это достаточно опытный игрок», – сказал Блинд.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    04.09.2015 06:52
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