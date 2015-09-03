Мутко: «Я за все отвечаю. В 2008 году за Ванкувер я ответил»

Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко прокомментировал выплату неустойки бывшему тренеру сборной России Фабио Капелло.

«Я вам так скажу: мы ничего на Капелло не просадили. Вы немножко не так на все эти вещи смотрите. Я даже не хочу отвечать на эти вопросы. «Просадили», «засадили»... Вопрос заключается в том, что имидж сборной зависит не только от игроков и их качеств. Были этапы в развитии футбола, когда я был уверен в приглашении того же Хиддинка, потому что некого было ставить», - говорит Мутко.

Чиновник считает, что Леониду Слуцкому игроки сборной верят.

«Была ситуация, когда есть игроки, но они не верят тренеру. Они должны поверить! И нужен был человек, который имеет психологию победителя, понимает, что такое. Сборная – это ведь не эксперимент. И нужен тот, за спиной которого есть результаты. Сейчас у Леонида Викторовича это есть. Он вырос за эти годы. Поэтому никто ничего не просаживал, не волнуйтесь!».

Напоследок Мутко подчеркнул, что берет на себя всю полноту ответственности.

«Я за все отвечаю. Я уже к этому привык. В 2008 году за Ванкувер я ответил. Что вы, открыли какую-то тайну? Конечно, при мне. И я сейчас буду отвечать за то, чтобы мы вернулись. Еще и выйду, сыграю»