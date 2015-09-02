Ибрагимович: «Я не знаю нового тренера России, только Капелло»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович пообщался с журналистами на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу со сборной России в рамках отбора на Евро-2016. Футболист полон решимости так или иначе вывести свою команду на чемпионат Европы.

«Я хочу вывести команду на Евро. Если я не смогу помочь сборной на поле, сделаю это как-то иначе, используя свой опыт», – сказал Ибрагимович.

Форвард пропустил начало сезона из-за травмы, но теперь чувствует себя хорошо.

«Сегодня я выходил на поле, чувствовал подвижность, колени были в хорошем состоянии. Теперь я только хочу играть».

Также Ибрагимович не смог сказать, как изменится игра сборной России при Леониде Слуцком.

«Я не знаю нового тренера, только Капелло».