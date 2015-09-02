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    • Ибрагимович: «Я не знаю нового тренера России, только Капелло»

    Ибрагимович: «Я не знаю нового тренера России, только Капелло»

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович пообщался с журналистами на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу со сборной России в рамках отбора на Евро-2016. Футболист полон решимости так или иначе вывести свою команду на чемпионат Европы.

    «Я хочу вывести команду на Евро. Если я не смогу помочь сборной на поле, сделаю это как-то иначе, используя свой опыт», – сказал Ибрагимович.

    Форвард пропустил начало сезона из-за травмы, но теперь чувствует себя хорошо.

    «Сегодня я выходил на поле, чувствовал подвижность, колени были в хорошем состоянии. Теперь я только хочу играть».

    Также Ибрагимович не смог сказать, как изменится игра сборной России при Леониде Слуцком.

    «Я не знаю нового тренера, только Капелло».

    Источник: ТАСС

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    02.09.2015 19:21
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    Комментарии (7)
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    Водитель КамАЗа
    1441211600
    Еще узнаешь, хрен носатый!
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    DarkJoy
    1441216228
    наконец узнаешь , что значит когда русские надерают зад иностранцам
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    VIPded
    1441219549
    Надеюсь, он тебя огорчит и ты Лёню узнаешь...)))
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    palanik_tyumen
    1441223432
    полтава
    Ответить
    Панков
    1441224622
    Скрее Беслан по дате. Русских узнает конечно, Вата есть Ваьа, отгребёт как обычно и пойдет хоккей смотреть,....., с мячом, там шансы есть ещё :)
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    95-shishani-95
    1441226224
    Посмотрим...
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    ologreds
    1694997258
    numo441092
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