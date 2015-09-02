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    Бубнов: «Надеюсь дожить до чемпионства «Спартака»

    Эксперт Александр Бубнов прогнозирует, что в ближайшие два года «Спартак" не будет претендовать на чемпионство. При этом специалист считает, что уже в этом сезоне красно-белые смогут занять на место в первой тройке.

    «Надеюсь, я еще доживу до чемпионства «Спартака». Не в ближайшие года два точно… Ситуация у них хорошая, но если они будут терять очки в играх с «Уфой» и «Анжи». В следующем туре у них игра с «Ростовом». Это серьезный тест. В этом году руководство ставило задачу попасть в Лигу Европы. Втихаря идет разговор попасть в тройку. И «Спартаку» по силам решить задачи. Но многим не терпится, уже пошло-поехало разговоры о чемпионстве. Но если «Зенит» будет так играть, ЦСКА начнет спотыкаться. Я жду матча «Спартак» - «Локо», - заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    02.09.2015 12:02
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 4 сентября 2015, 06:05

      Зря ты Саша Карпина критековал с ним может и дожил ,,,Валера три раза в в тройку входил,,,,

      0
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      Рейтинг: +12

      Temp8787 3 сентября 2015, 13:55

      такое чувство что одни кони в обсуждении собрались))

      0
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      Рейтинг: +13

      -Конь Педальный- 2 сентября 2015, 17:13

      Столько не живут!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      suhow6 2 сентября 2015, 13:51

      Спартак через пару лет в фнл будет играть, а он о чемпионстве мечтает. мечтатель

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > suhow6 2 сентября 2015, 14:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот почитаеш таких как ты и страшно становится,неужели у нас в стране столько дебилов,ну если ты глупый человек так не показывай это на всю страну

      -5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > suhow6 2 сентября 2015, 18:35

      ты что в школу в коррекционный класс ходишь?

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык > suhow6 3 сентября 2015, 11:30

      Ты,что дурак?

      -1
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      Рейтинг: +24

      vest01 2 сентября 2015, 13:50

      Два года точно а там может и третий год нестанит чемпионом.

      -1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 2 сентября 2015, 13:26

      Какие сказки ???Карпин дважды брал серебро,,,,с невыдающимся составом где-то 3-4 по силе был состав,а прикупи Спартак пару игроков уровня Халка то и золото мог взять,Так что всё возможно ,ведь на стадион Федун деньги нашёл смотри и на игроков найдёт ког да нибудь средства

      -1
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 2 сентября 2015, 12:51

      Бубнов, вроде взрослый человек, а в сказки до сих пор верит

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 сентября 2015, 12:30

      Никто не доживет,такого никогда не будет,быстрее ижевский зенит чемпионом станет чем мясо

      3
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 2 сентября 2015, 12:18

      Разве только в следующей жизни.

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2015, 12:06

      Как ни странно-но на этот раз я согласен с ним.

      2
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