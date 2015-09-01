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    Пятов: «Беларусь стала сильнее»

    Голкипер сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился своими ожиданиями от матча против сборной Беларуси в рамках отбора на Евро-2016.

    «Мы готовимся к конкретной игре против Беларуси, будем играть на своем поле во Львове, тут сборную всегда хорошо поддерживают», – сказал Пятов.

    Также футболист отметил появление в сборной Беларуси главного тренера Александра Хацкевича и возвращение полузащитника Александра Глеба.

    «Беларусь стала сильнее — новый тренер, всем известный. К тому же, в сборную вернули Глеба, а это добавит креатива нашему сопернику, но все равно у нас одна задача – победить».

    Кроме того, Пятов вспомнил первый матч этих сборных в отборе, который украинцы выиграли со счетом 0:2.

    «Игра будет намного сложнее, чем первая встреча, но нам нельзя терять очки».

    Команды выступают в группе C. Украина имеет 12 очков, идет на третьем месте и на три балла отстает от занимающих вторую позицию испанцев. Беларусь с четырьмя очками расположилась на четвертой строчке.

    Источник: Football

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    01.09.2015 23:32
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