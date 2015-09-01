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    • Тимощук: «Желаю Хацкевичу удачи, но только не в матче с Украиной»

    Тимощук: «Желаю Хацкевичу удачи, но только не в матче с Украиной»

    На открытой тренировке сборной Украины в преддверии отборочных матчей к Евро-2016 со сборными Беларуси и Словакии капитан национальной команды Анатолий Тимощук пообщался с представителями СМИ.

    — Просматривали уже будущих соперников?
    — Нет еще не изучали, сегодня только собрались.

    Александра Хацкевича хорошо знаете, Вам довелось еще поиграть друг против друга. Что можете сказать про наставника сборной Белоруссии?
    — Он был очень хорошим игроком, если сейчас ему доверили руководить сборной, то значит тренер он тоже сильный. Думаю, громкие тренерские успехи у него еще впереди. Желаю ему удачи в его тренерской карьере, только не в матче с Украиной.

    Источник: Footboom

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    01.09.2015 12:41
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