Тимощук: «Желаю Хацкевичу удачи, но только не в матче с Украиной»

На открытой тренировке сборной Украины в преддверии отборочных матчей к Евро-2016 со сборными Беларуси и Словакии капитан национальной команды Анатолий Тимощук пообщался с представителями СМИ.

— Просматривали уже будущих соперников?

— Нет еще не изучали, сегодня только собрались.

— Александра Хацкевича хорошо знаете, Вам довелось еще поиграть друг против друга. Что можете сказать про наставника сборной Белоруссии?

— Он был очень хорошим игроком, если сейчас ему доверили руководить сборной, то значит тренер он тоже сильный. Думаю, громкие тренерские успехи у него еще впереди. Желаю ему удачи в его тренерской карьере, только не в матче с Украиной.