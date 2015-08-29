Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: «Больше всего боюсь умереть молодым»

    Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своих источниках вдохновления и страхах.

    «Больше всего я боюсь умереть молодым. Я хотел бы умереть старым, прожив 80 или 90 лет. Моими главными источниками вдохновления в жизни являются люди, которые меня окружают, поддерживают. Они заряжают меня позитивной энергией, и это очень важно для меня. Сейчас я пытаюсь наслаждаться моментом. Я люблю играть в футбол и хочу, чтобы фанаты также наслаждались моей игрой», - сказал португалец.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2015 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 30 августа 2015, 12:05

      Удачи в борьбе за ЗМ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 30 августа 2015, 12:05

      Удачи ему, и Реалу в целом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      LEGGI 29 августа 2015, 23:11

      самый богатый футболист в мире, закончит карьеру будет жить богатой и беззаботной жизнью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ukv 29 августа 2015, 13:48

      бугага!!!
      Вот это жесть!!! Раскрою секрет тебе - ты уже не молодой!!! Тебе уже 30!!! Осталось пару годков побомбить и все... на покой как футболист, а там и вся слава исчезнет!!! Тренером такие как ты не становятся!!! Футбол - это команда, а ты всегда единоличником был им и останешься!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      Dyadya13 > ukv 29 августа 2015, 14:18

      Да ладно! Пусть ему всего пару лет играть осталось, потом можно открыть свой бизнес и жить в своё удовольствие. Денег хватит на всю оставшуюся жизнь. Так ли страшна его его участь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      uyfallu > ukv 29 августа 2015, 14:49

      Это наши деревяшки до 32 играют а он 8-10 спокойно еще может сыграть если захочет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38

      LEGGI > ukv 29 августа 2015, 23:08

      он тренером и не хочет быть я уверен, будет как Бэкс колесить по тусовкам модным

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Dyadya13 31 августа 2015, 11:24

      Я бы не стал заниматься никаким бизнесом. Если он просто - положит в банки свои деньги - может шикарно жить только лишь на проценты.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      ukv > uyfallu 31 августа 2015, 20:58

      конечно, он же супермашина!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      ukv > DeStar 31 августа 2015, 20:59

      не надо ничего придумывать!!! Я про смерть ничего не говорил!!! Я говорил о нем, как футболист и тренер!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11