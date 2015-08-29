Моуринью: «Мы не можем винить только оборону в пропущенных мячах»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью отметил, что на тренировках делает акцент на отработке игры в меньшинстве. Напомним, что два из трех первых матчей в чемпионате Англии «синие» заканчивали вдесятером.

«Мы подготовили несколько ситуаций в игре в обороне, когда защищаться приходится вдевятером, – цитирует Daily Mail Моуринью. – К тому же разработали ряд тактических аспектов, чтобы усилить команду. Я не просто работал с защитниками. Это касается всей команды, потому что обороняться должны все. Мы не можем винить только оборону в пропущенных мячах».