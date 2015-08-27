Гинер: «На данный момент команда сформирована»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что для команды важны доходы, получаемые в Лиге чемпионов. Президент также сообщил, что клуб не планирует новых приобретений в связи с выходом в групповой этап турнира.

«На сегодняшний день для нас важны доходы, получаемые в Лиге чемпионов, так как у нас бюджет не идет из бюджета Российской Федерации, а коммерческий. Думаю, минимально получим 18 миллионов евро.

Ждать ли теперь усиления? Не знаю, не отвечу на этот вопрос безапелляционно. Думаю, у нас уже и времени нет, осталось три-четыре дня. На данный момент команда при данной финансовой ситуации, думаю, сформирована, поэтому будем биться так», – сказал Гинер.