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  • Слуцкий: «Вы то про руку, то про воскресенье, дайте насладиться моментом»

Слуцкий: «Вы то про руку, то про воскресенье, дайте насладиться моментом»

27 августа 2015, 00:36
6

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Спортингом» (3:1), которая позволила «армейцам» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

– Эта победа – заслуга команды. Главное верить, иметь дух, мастерство и всегда надо бороться до конца.

– Где тот момент, когда все сошлось?

– И третий, и четвертый раунд. Мы не забивали пенальти. Все на тоненького. Это Лига чемпионов, здесь по-другому не бывает. Я горд, что работаю с такими ребятами.

– Неназначенный пенальти за игру рукой Березуцкого в Лиссабоне, теперь гол рукой Думбия. Это везение ЦСКА?

– Я не видел до конца всех эпизодов. С тем же Васей Березуцким много раз смотрели момент. Я бы концентрировался на победных моментах, а не спорных ситуациях.

– Что скажете об атмосфере в раздевалке? Такое ощущение, что выиграли титул в чемпионате России.

– Мы играем в чемпионате России не только для титулов, а чтобы попасть в Лигу чемпионов. Сегодня мы это сделали.

– В воскресенье у вас матч...

– Вы то про руку, то про воскресенье. Я бы хотел хоть чуть-чуть насладиться моментом. У нас завтра первый выходной недели за три. Состав сборной назван, мы вышли в групповой турнир. Хочу теперь просто чуть-чуть отдохнуть.

– Не хотите с «Манчестер Сити» или «Баварией» сыграть?

– Не хочу.

– А с кем хотите?

– Посмотрим, какие будут корзины. Сейчас пока сложно сказать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Neuturungal
1440626104
Какие тупые вопросы, бедный Слуцкий.
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Диктор
1440647814
Очень жаль что главный тренер нашей сборной готов к победе любой ценой-а не исходя из возможностей команды-Бог вам судья-сори,НО ЭТО НЕ СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА.
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Болельщик 1
1440659877
Слуцкий молодец, любой ценой, не любой ценой, главное - победа в игре и мы видим футбольную команду, которая может выгрызать эти победы за счет характера, такое впечатление, что, если надо было, забили бы и четвертый гол. И для сборной эта победа большой плюс, игроки сборной уверенней себя чувствовать будут с таким тренером.
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ЖОРРО
1440667198
Браво!С победой!Молодцы!!!Надеюсь в группу к ЦСКА не попадут Бавария и МанСити....хочется разнообразия))
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