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  • Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Спортинг» и прошел в групповой этап

Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Спортинг» и прошел в групповой этап

26 августа 2015, 23:39
72

Московский ЦСКА сотворил почти невозможное: после первого тайма казалось, что команда Леонида Слуцкого уж точно не сможет отыграться, гол Гутьерреса на 37 минуте серьезно подпортил шансы «армейцев». Но во втором тайме вернувшийся в команду Думбия сумел оформить дубль, а на 84-ой минуте эффектную точку в матче поставил Ахмед Муса.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – Спортинг (Лиссабон) – 3:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Гутьеррес, 37; 1:1 — Думбия, 48; 2:1 — Думбия, 71; 3:1 — Муса, 84.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 35), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев, Еременко, Муса (Миланов, 90+2), Думбия (А. Березуцкий, 87).

Спортинг: Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес (Слимани, 69), Руис (Мане, 88).

Предупреждения: Оливейра, 47; Аквилани, 60; Дзагоев, 61; Вернблум, 83.

Удаление: Жоау Мариу, 90+1.

Судья: Павел Краловец (Домажлице).

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спортинг
Комментарии (72)
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mdu86
1440621833
Молодцы армейцы! Муса по моему мнению лучший игрок матча! Ещё бы завтра Рубин не подкачал!
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suhow6
1440622749
думбия с мусой сделали игру. молодцы
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TheOnly
1440623000
После 0:1 думал что ребятам забить 3 мяча ( или хотя бы 2 ) будет просто не по силам с учётом того что нельзя вообще пропускать, верил, и с каждым голом понимал что все возможно, и тут 3 гол залетает) я понимал что уже точно не упустим победу, всех с победой, ребята просто молодцы
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NEOn13
1440624101
С Победой Всех Армейцев, всем спасибо кто поддерживал сегодня Красно-Синию Армию.
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JendosParavoz
1440624803
Сегодня победила КОМАНДА! Всех с победой;)
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fc-arsenal1989
1440628824
Дзага красава , хроший голевай пас дал на муссу...а так спортинг тоже хорошо смотрелся....равные по силам команды. С победой....и рвать всех в групповом этапе )))
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Зенит 2015
1440636947
Наконец то кони порадовали! Молодцы! ЦСКА с победой! Правда не обошлось без Гинера, чьи щупальца спрута достигли уже Европы. Как умудрился хворого на спину коненегра макаронникам сплавить, а потом за более малую денюжку обратно его, хоть и на время, забрать. Всё таки представители нашей мафии перегнали её итальянских основателей. Это же надо! Один рукой и два с офсайда! И прокатило же! Правда судейкам нужно срочно мылом запасаться, или пусть спросят у плаксивой кристины какие мази обезболивающие есть. Он в этом силён. А вообще то мне пофиг как кони в ЛЧ голы забили. Это в чемпионате нельзя (правда они всегда это делают), а в еврокубках можно. Не зря ведь весь кремль и РФС старались им второе место, никак ими не заработанное, подогнать. ЦСКА с победой, Слуцкому за эту игру спасибо.
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gera123
1440650048
коняшки с выходом вас!!! я честно радовался))) хоть и за Спартак
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starche
1440653109
ЦСКА конечно молодцы, но засчитанный гол рукой Думбии и не засчитанный 100% гол португальцев..................
Гинер - браво!
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mauxa
1440659897
ЦСКА с победой!!! а завистники из других "клубов" помолчали бы.. вот она культура боления в России. Я понимаю во внутреннем первенстве вражда, но на международной арене. можно и порадоваться за Российский клуб, тем более они зарабатывают очки для страны, благодаря которым. если все наши команды удачно в этом году выступят в европе, на след сезон в ЛЧ будет уже 3 команды!!! а когда этой третьей будет ваша команда, вы будете писаться кипятком от радости что ваша команда в ЛЧ, но не вспомните даже те клубы, благодаря которым рейтинг позволяет быть трем клубам в ЛЧ!!!
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