Лига чемпионов. ЦСКА обыграл «Спортинг» и прошел в групповой этап

Московский ЦСКА сотворил почти невозможное: после первого тайма казалось, что команда Леонида Слуцкого уж точно не сможет отыграться, гол Гутьерреса на 37 минуте серьезно подпортил шансы «армейцев». Но во втором тайме вернувшийся в команду Думбия сумел оформить дубль, а на 84-ой минуте эффектную точку в матче поставил Ахмед Муса.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – Спортинг (Лиссабон) – 3:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Гутьеррес, 37; 1:1 — Думбия, 48; 2:1 — Думбия, 71; 3:1 — Муса, 84.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес (Набабкин, 35), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев, Еременко, Муса (Миланов, 90+2), Думбия (А. Березуцкий, 87).

Спортинг: Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес (Слимани, 69), Руис (Мане, 88).

Предупреждения: Оливейра, 47; Аквилани, 60; Дзагоев, 61; Вернблум, 83.

Удаление: Жоау Мариу, 90+1.

Судья: Павел Краловец (Домажлице).