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    Впервые в истории Лиги чемпионов в групповом этапе сыграют пять команд из одной страны

    «Валенсия», несмотря на поражение в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (2:1), прошла в групповой этап турнира.

    «Летучие мыши» присоединились к «Барселоне», «Реалу», «Атлетико» и «Севилье» . Таким образом, в основной сетке ЛЧ сыграют сразу пять испанских клубов, что является уникальным достижением в истории турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 00:02
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +13

      scooter67 26 августа 2015, 16:44

      Все правильно, осталось только сделать европейскую суперлигу, где лучшие 16 европейских клубов будут играть между собой по круговой системе круглый год. Тогда уровень интереса к футболу реально вырастет, а пока приходится смотреть весь год матчи типа Барселона-Осасуна и Бавария-Герта. Скучно до коликов.

      0
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      Рейтинг: +5

      anonymous 95 26 августа 2015, 14:26

      а в груповом этапе в первые пять клубов из одной страны

      0
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      Рейтинг: +5

      anonymous 95 26 августа 2015, 14:25

      эвертон играл

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      Рейтинг: +5

      anonymous 95 26 августа 2015, 14:25

      05 06 году эвэртон игрпл в квалиыикаций , но он проиграл виляреалу .

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 26 августа 2015, 10:52

      Как же тут мертво

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      Рейтинг: +33

      piper65 26 августа 2015, 10:07

      это все славно, конечно, но какая-то это уже не лига чемпионов, а отдельный турнир топ-команд из топ-чемпионатов. бабло, все бабло.....

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      Рейтинг: +4077

      морозз 26 августа 2015, 09:16

      Чемпионат Испании блин а не ЛЧ!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 августа 2015, 09:10

      они тут все не поделу лялякают что автор что эти модники

      0
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      Рейтинг: +14

      pac 26 августа 2015, 09:04

      А как севилья попала в лч они же 5 место в чемпионате заняли?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > pac 26 августа 2015, 09:08

      что ты тут делаешь иди на сайт где говорят про моду

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      Рейтинг: +324

      hellkid > pac 26 августа 2015, 10:05

      как победитель лиги европы

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      Рейтинг: +14

      pac > Garrincha58 26 августа 2015, 20:55

      Че дерзишь упырь, победитель ЛЕ попадает в ЛЧ только с этого сезона, если ты об этом знаешь это не значит что все должны знать

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      Рейтинг: +56

      B-E-S 26 августа 2015, 08:36

      Если не путаю, там вроде Тоттенхэм квалификацию не прошел - и получилось 4 команды в ЛЧ. А может и ошибаюсь, статистику не поднимал.

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > B-E-S 26 августа 2015, 08:42

      Тоттенхэм британская команда , а те испанские.

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      Рейтинг: +13

      Alex_SH > СЛАВА 81 26 августа 2015, 08:58

      Ты прям Америку открыл

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > B-E-S 26 августа 2015, 09:56

      В 2005 Ливерпулю, как победителю ЛЧ разрешили участвовать 5-тым клубом в турнире, Челси и Арсенал попали напрямую, а МЮ, Эвертон и Ливерпуль играли в квалификации, но Эвертон в итоге не прошел. Так что в групповой этап попало только 4 команды. Гугл в помощь, как говорится.

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