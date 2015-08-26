Впервые в истории Лиги чемпионов в групповом этапе сыграют пять команд из одной страны

Все правильно, осталось только сделать европейскую суперлигу, где лучшие 16 европейских клубов будут играть между собой по круговой системе круглый год. Тогда уровень интереса к футболу реально вырастет, а пока приходится смотреть весь год матчи типа Барселона-Осасуна и Бавария-Герта. Скучно до коликов.
«Валенсия», несмотря на поражение в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (2:1), прошла в групповой этап турнира.
«Летучие мыши» присоединились к «Барселоне», «Реалу», «Атлетико» и «Севилье» . Таким образом, в основной сетке ЛЧ сыграют сразу пять испанских клубов, что является уникальным достижением в истории турнира.