Впервые в истории Лиги чемпионов в групповом этапе сыграют пять команд из одной страны

«Валенсия», несмотря на поражение в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (2:1), прошла в групповой этап турнира.

«Летучие мыши» присоединились к «Барселоне», «Реалу», «Атлетико» и «Севилье» . Таким образом, в основной сетке ЛЧ сыграют сразу пять испанских клубов, что является уникальным достижением в истории турнира.