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    Черчесов провел мастер-класс для игроков «Алании»

    Экс-главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ, объявивших, что он будет работать неделю с тренерским штабом «Алании».

    «Меня попросили провести одну тренировку, мастер-класс, ни о какой работе речи не идет. Бред. Я был на базе, глава республики попросил провести одну тренировку. Прилетел к себе домой, схожу, посмотрю. Это не первый раз так бывает», - сказал Черчесов.

    «Алания» после пяти проведенных матчей занимает предпоследнее, 13-е место в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата России.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.08.2015 07:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 25 августа 2015, 21:05

      Класс, посмотрел сегодня игру. Алания 2-1 Митос. Дальше больше))

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