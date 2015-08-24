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    Нападающий «Палмейраса» Дуду сломал руку тренеру соперника

    Нападающий бразильского «Палмейраса» Дуду, известный по выступлениям в киевском «Динамо», отличился в поединке 1/8 финала Кубка Бразилии против «Крузейро».

    В одном из игровых эпизодов набравший скорость Дуду по инерции вылетел за пределы поля, где столкнулся с наставником «Крузейро» Вандерлеем Лушембургу,повалив последнего наземь. Как выяснилось позже, из-за падения Лушембургу уполучил перелом руки. В итоге, «Палмейрас» одержал победу со счетом 2:1.

    Стоит отметить, что фанаты «Палмейраса» отреагировали на эпизод овацией. Ранее Лушембургу тренировал «Палмейрас», но со скандалом покинул клуб в 2009-м году.

    Источник: СПОРТ.UA

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    24.08.2015 09:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      nitto 24 августа 2015, 11:29

      Одним выстрелом двух зайцев

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