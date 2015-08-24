Промес: «Не вижу ни одной причины покидать «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что ничего не знает о интересе «Вольфсбурга» к своей персоне. Голландец также заявил, что не видит ни одной причины, чтобы покидать «Спартак».

«Сейчас мне не хотелось бы затрагивать эту тему. Что-то видел в прессе, что-то читал, не более. Я сейчас настолько сфокусирован на «Спартаке», что совершенно не готов обсуждать слухи. Тем более что об интересе «Вольфсбурга» толком ничего не знаю. Мог ли уехать в Европу перед началом сезона? В футболе возможно все и всегда. Но я остался и очень этим доволен. Играю, забиваю. У меня нет ни одной причины уезжать.

Я почувствовал, что не готов совершать такой шаг. Хотел играть за «Спартак», неплохо себя чувствовал в команде и надеялся, что буду чувствовать еще лучше. Так и случилось. Определенность лучше неизвестности. Особенно когда ты востребован», - сказал Промес.