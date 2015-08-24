Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Не вижу ни одной причины покидать «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что ничего не знает о интересе «Вольфсбурга» к своей персоне. Голландец также заявил, что не видит ни одной причины, чтобы покидать «Спартак».

    «Сейчас мне не хотелось бы затрагивать эту тему. Что-то видел в прессе, что-то читал, не более. Я сейчас настолько сфокусирован на «Спартаке», что совершенно не готов обсуждать слухи. Тем более что об интересе «Вольфсбурга» толком ничего не знаю. Мог ли уехать в Европу перед началом сезона? В футболе возможно все и всегда. Но я остался и очень этим доволен. Играю, забиваю. У меня нет ни одной причины уезжать.

    Я почувствовал, что не готов совершать такой шаг. Хотел играть за «Спартак», неплохо себя чувствовал в команде и надеялся, что буду чувствовать еще лучше. Так и случилось. Определенность лучше неизвестности. Особенно когда ты востребован», - сказал Промес.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.08.2015 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Ruvar 24 августа 2015, 14:56

      Антоша красава играй, брат, играй!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 24 августа 2015, 11:38

      Один из лучших игроков нашего чемпионата

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      kutnik64 24 августа 2015, 09:37

      Молодца,все правильно сказал.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11