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    • Слуцкий: «Футболисты, не имеющие практики, не будут привлекаться к сборной»

    Слуцкий: «Футболисты, не имеющие практики, не будут привлекаться к сборной»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал список игроков, которые были вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к чемпионату Европы-2016.

    «Как вообще можно рассуждать на эту тему? Я же говорил: футболисты, не имеющие практики в своих клубах, не будут привлекаться к сборной! Вы можете, конечно, парировать Кокориным. Но ситуации все-таки разные. Кокорин поначалу играл, травмировался, затем вылечился, снова вышел на поле в стартовом составе, забил. Тогда как Кержаков не провел ни минуты на поле и даже не участвовал в тренировочных сборах. На мой взгляд, при таких обстоятельствах его кандидатуру невозможно обсуждать», – отметил специалист.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 23:52
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    Комментарии (8)
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    cska4ever
    1440363545
    Давно пора!А то сидят на скамейки в Зените,деньги получают ещё и в сборную вызываются.
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    Arhadiavol
    1440366728
    ну да а Алёшу взять без практики можно...причем многогодовой
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    Зенит 2015
    1440374170
    А у тебя самого то нормальная практика есть? Нормальной, интересной для зрителей, игры нет. Как правило катаете мячик по полю и ждёте запланированные решения и действия арбитра. Не зря же ведь народ дал нормальное иудейское имя ЛЕВИЙ ПЕНДЕЛЬ, взамен не совсем еврейскому Бибрас Натхо. Два липовых чемпионства и левейшее серебро. ЦСКА даже в ЛЕ играть не должно было. А нет! Оказывается за мордобой, устроенный игроками ЦСКА, в РПЛ сразу дают серебряные медали. Представляю себе что было бы за убийство игрока соперника. Как минимум золотые медали и пятикратное участие в ЛЧ.
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    FIRESTAR
    1440377042
    Сколько грязи. Нельзя так грубо. Про ваши чемпионства же никто тут не высказывается.
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    Зенит 2015
    1440378513
    Еще бы! Он хороший лошадник, наш Леонид. Всегда ласково обращается со своими лошадьми и со своей прочей живой тварью. И даже своего чёрногj мерина он променял — ему жалко было кнутом его стегать, — уверял Слуцкер. — Сердечный человек этот Леонид, — согласилась хозяйка. — Он мягкий человек… У него одинаковое отношение как к лошади, так и к своей женке, — бубнил Слуцкер, радуясь тому, что дело пошло так хорошо.
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    Nesterenko
    1440384684
    Слуцкий не любит Локомотив, ни кого оттуда не вызвал....
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    SSV682
    1440395393
    Логика здесь есть.
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    ologreds
    1694997327
    numo440089
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