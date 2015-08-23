Слуцкий: «Футболисты, не имеющие практики, не будут привлекаться к сборной»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал список игроков, которые были вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к чемпионату Европы-2016.

«Как вообще можно рассуждать на эту тему? Я же говорил: футболисты, не имеющие практики в своих клубах, не будут привлекаться к сборной! Вы можете, конечно, парировать Кокориным. Но ситуации все-таки разные. Кокорин поначалу играл, травмировался, затем вылечился, снова вышел на поле в стартовом составе, забил. Тогда как Кержаков не провел ни минуты на поле и даже не участвовал в тренировочных сборах. На мой взгляд, при таких обстоятельствах его кандидатуру невозможно обсуждать», – отметил специалист.